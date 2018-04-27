ФСБ России сообщает об уничтожении 12 членов бандподполья на Северном Кавказе

27.04.18 08:43

© РИА Новости. ФСБ РФ

27 апреля. Interfax-Russia.ru - ФСБ России сообщила в четверг, что с 21 по 24 апреля на территориях республик Дагестан и Татарстан, Ставропольского края, Омской и Ульяновской областей пресечена противоправная деятельность 12 членов бандподполья и 14 участников террористических структур.

В частности, 21 апреля в Ставрополе пресечена преступная деятельность сторонника международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ), планировавшего резонансный теракт с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств. Объектами теракта должны были стать здания правительства Ставропольского края и краевого управления ФСБ.

Преступник оказал вооруженное сопротивление и в результате ответного огня получил несовместимые с жизнью ранения, сообщила ФСБ.

По ее информации, 21 и 24 апреля в Дербенте пресечена преступная деятельность 11 членов бандгруппы - сторонников ИГИЛ, которые планировали на территории Дагестана совершение резонансных покушений на сотрудников правоохранительных органов и представителей органов власти.

"В рамках введенного режима контртеррористической операции были проведены оперативно-боевые мероприятия по задержанию боевиков, последние оказали вооруженное сопротивление и в результате ответного огня получили ранения, несовместимые с жизнью", - сообщает ФСБ.

Кроме того, 24 апреля в Республике Татарстан, Омской и Ульяновской областях пресечена деятельность межрегиональной структуры международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль- Ислами" (запрещена в РФ), задержано 14 человек из числа ее лидеров и рядовых участников.

Установлено, что члены этой организации "осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания теократического унитарного государства - так называемого "Всемирного халифата" и направленную на захват власти. Вели вербовку мусульман в ряды терорганизации, в том числе для их последующего участия в боевых действиях на территориях стран Ближнего Востока и афгано-пакистанской зоны", сообщила ФСБ.