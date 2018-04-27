Глава Приамурья пообещал премировать за помощь в поиске поджигателей природных территорий

27.04.18 09:06

фото пресс-службы губернатора Амурской области

27 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Амурской области Александр Козлов призвал жителей региона объединиться в борьбе с поджигателями природных территорий и обещал премировать за помощь в их поиске.

"Глава области призвал жителей области быть ответственнее и пообещал тем, кто поможет найти виновных в поджогах вручить Благодарности губернатора области, которые сопровождаются денежной премией", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства за пятницу.

Глава области также обратился к жителям региона с призывом быть ответственнее в своих поступках.

"У всех пожаров есть "имя и фамилия", потому что они все - дело рук человека. Я призываю всех остановиться и подумать. Неужели спичка важнее природы? Неужели пикник в лесу именно сейчас превыше всего? Неужели костер стоит сгоревших домов и чёрной от сажи округи. Не становитесь соучастниками", - отметил в обращении А.Козлов.

Как сообщалось, в четверг вечером власти Приамурья приняли решение ввести режим ЧС на территории всего региона, ранее он действовал с 7 апреля в лесах. Распространение лесных пожаров усугубляется погодными условиями - малоснежной зимой, отсутствием осадков и сильным ветром.