Младшеклассникам в столице Камчатки отменили уроки из-за снежного циклона

27.04.18 09:17

© РИА Новости. Антон Уницын

27 апреля. Interfax-Russia.ru - Занятия первой смены в школах Петропавловска-Камчатского для учеников младших классов в пятницу отменены из-за непогоды, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Занятия учащихся 1- 4 классов отменены в связи с неблагоприятными погодными условиями", - говорится в сообщении.

В горадминистрации подчеркивают, что детские сады продолжают работать в обычном режиме.

В свою очередь, в пресс-службе аэропорта Петропавловска-Камчатского "Интерфаксу" сообщили, что главная воздушная гавань края работает в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию.

Как сообщалось, тихоокеанский циклон ударил по югу Камчатки снегом с дождем в ночь на пятницу. Осадки, местами до сильных, идут в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, а также в Усть-Большерецком и Елизовском районах.

Ожидается усиление ветра на юго-восточном побережье в порывах до 17-22 м/с, на юго-западном побережье - до штормовых 25-30 м/с. На дорогах - гололедица и снежные заносы.