Две водоограждающие дамбы введут в строй в Магаданской области в 2018 году

27.04.18 09:52

© РИА Новости. Павел Диденко

27 апреля. Interfax-Russia.ru - Строительство и капитальный ремонт двух водоограждающих дамб завершатся в Магаданской области в 2018 году, сообщает в пятницу управление информполитики региона.

"К 30 сентября должна быть завершена и введена в строй водоограждающая дамба на реке Сеймчан у одноименного поселка. Стоимость строительства - 174 млн рублей. Кроме того, на 2018 год запланировано завершение капитального ремонта водоограждающей дамбы № 1 на реке Тауй в селе Балаганное. Общая стоимость объекта составляет 59 млн рублей", - говорится в сообщении.

Об этом стало известно на заседании Совета территории Магаданской области. Также сообщается, что в 2018 году будет начат капитальный ремонт канала донного водоспуска водохранилища № 2 на реке Каменушка в городе Магадане. Период выполнения работ запланирован до 2019 года, заказчик мероприятия - мэрия Магадана. Планируемая стоимость работ составляет 12,8 млн рублей.

Губернатор Владимир Печеный заявил на заседании, что все работы на гидротехнических сооружениях должны быть завершены в соответствии с графиком.

"Уже сейчас видно, что на ряде объектов работы ведутся недостаточно активно, что взывает справедливые вопросы, успеют ли подрядчики сдать их в установленные контрактом сроки. Им необходимо ускориться, а нам - следить за своевременностью и качеством выполнения работ. Состояние водоограждающих дамб - вопрос безопасности людей и поэтому требует постоянного контроля", - сказал В.Печеный.

По итогам заседания Совета территории администрациям Ольского и Хасынского городских округов поставлена задача завершить до конца 2018 года разработку проектной документации на капитальный ремонт паводковой дамбы на реке Ола в селе Клепка и корректировку проектной документации на реконструкцию дамбы обвалования на реке Хасын в поселке Палатка.