РЖД планируют завершить первый этап реконструкции БАМа и Транссиба в 2019 году

27.04.18 10:00

© РИА Новости. Александр Демьянчук

27 апреля. Interfax-Russia.ru - Российские железные дороги планируют завершить первый этап реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба в 2019 году, сообщил первый замгендиректора компании Анатолий Краснощек в пятницу во Владивостоке на сетевом совещании начальников железных дорог.

"Сейчас мы (РЖД - ИФ) разрабатываем второй этап реконструкции БАМа и Транссиба, где все это предусмотрено. Почти в четыре раза надо увеличить грузопотоки в этом направлении. В текущем году мы продолжаем освоение средств по первому этапу. В 2019 году мы должны закончить и выйти на перевозки только угля и руды в пределах 66,8 млн тонн. Сегодня это цифра около 38 млн, есть еще над чем работать", - приводит слова А.Краснощека пресс-служба администрации Приморья.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко подчеркнул, что администрация региона готова активно сотрудничать с РЖД.

"Для края вы (железная дорога - ИФ) главная артерия, без вас не получим уголь, топливо, продукты питания, вы загружаете наши порты. Развитие Приморья напрямую связано с развитием железной дороги, вы даете рабочие места, совершенствуете транспортную инфраструктуру. Приморский край сегодня - это одна треть грузов, которые идут по России. Благодарю вас от всех приморцев за эту работу", - сказал глава региона.

Начальник Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") Николай Маклыгин уточнил, что в развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона РЖД планирует вложить до 2023 года более 400 млрд рублей, в том числе более 350 млрд рублей на развитие БАМа и 70,6 млрд рублей на развитие Транссиба.