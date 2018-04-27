Роскомнадзор прокомментировал информацию о блокировке IP-адресов российских и зарубежных соцсетей

27.04.18 10:06

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

27 апреля. Interfax-Russia.ru - Роскомнадзор специально не блокировал IP-адреса российских и зарубежных социальных сетей, следует из сообщения ведомства в Facebook.

"В связи с сообщениями СМИ о попадании под блокировку IP-адресов российских и зарубежных социальных сетей информируем: IP-адреса соцсетей свободны от блокировки. Кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов было связано с технологическими особенностями работы системы. Операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись", - сообщил Роскомнадзор.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что Роскомнадзор внес IP-адреса "ВКонтакте", "Яндекса", Twitter, Facebook, "Одноклассников", Yahoo и Liveinternet в реестр запрещенных сайтов. Позже адреса крупных интернет-компаний были убраны из реестра.

Блокировки IP-адресов различных компаний происходят на фоне работы Роскомнадзора по ограничению доступа к мессенджеру Telegram на территории России. Ведомство ведет эту работу с 16 апреля на основании решения Таганского суда Москвы.