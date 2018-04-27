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27.04.18 10:06
Роскомнадзор прокомментировал информацию о блокировке IP-адресов российских и зарубежных соцсетей
"В связи с сообщениями СМИ о попадании под блокировку IP-адресов российских и зарубежных социальных сетей информируем: IP-адреса соцсетей свободны от блокировки. Кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов было связано с технологическими особенностями работы системы. Операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись", - сообщил Роскомнадзор.
Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что Роскомнадзор внес IP-адреса "ВКонтакте", "Яндекса", Twitter, Facebook, "Одноклассников", Yahoo и Liveinternet в реестр запрещенных сайтов. Позже адреса крупных интернет-компаний были убраны из реестра.
Блокировки IP-адресов различных компаний происходят на фоне работы Роскомнадзора по ограничению доступа к мессенджеру Telegram на территории России. Ведомство ведет эту работу с 16 апреля на основании решения Таганского суда Москвы.
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