Бывший гендиректор стройкомпании в Ангарске получил условный срок за растрату 100 млн рублей

27.04.18 10:15

© РИА Новости. Михаил Мордасов

27 апреля. Interfax-Russia.ru - Суд в Ангарске Иркутской области приговорил бывшего гендиректора крупнейшей местной строительной компании, находящейся в процедуре банкротства, к пяти годам лишения свободы условно за крупное хищение.

"Ангарским городским судом установлено, что в конце 2013 года гендиректор ОАО "Ангарское управление строительства" заключил государственный контракт на строительство кинологического центра Сибирского таможенного управления. Полученный аванс в размере более 100 млн рублей он потратил на нужды предприятия, не выполнив обязательств по контракту", - сообщила в пятницу областная прокуратура.

При вынесении приговора суд учел "наличие ряда смягчающих обстоятельств, частичное возмещение ущерба".

Пресс-служба Главного управления МВД по региону уточняет, что бывший руководитель стройкомпании признан виновным по ч.4 ст.160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества в особо крупном размере) и приговорен к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Приговор в законную силу не вступил

Ранее сообщалось, что арбитраж в мае 2015 года признал банкротом ОАО "Ангарское управление строительства" (АУС) и ввел в компании конкурсное производство. Позже эта процедура несколько раз продлялась.

По данным на 2015 год, сумма требований кредиторов к АУС составляла 990,86 млн рублей, из них 937,67 млн рублей - по договорным обязательствам, остальное - долги по налогам и сборам, в Пенсионный фонд. При этом внеоборотные активы должника оценивались в 755,45 млн рублей, оборотные - 945,27 млн рублей.

"Ангарское управление строительства" специализировалось на крупнопанельном домостроении (до 30 тыс. кв. м жилья в год), производило бетон, металлоконструкции. Основные владельцы АО - физлица.