Глава Хакасии приказал открыть сезон охоты, запрещенный ранее из-за опасности пожаров

27.04.18 10:20

© РИА Новости. Павел Лиси

27 апреля. Interfax-Russia.ru - С 1 мая в Республике Хакасия откроют сезон охоты на водоплавающую дичь и глухаря, сообщает в пятницу пресс-центр правительства региона.

"Мне идет много вопросов по охоте на водоплавающую птицу и глухаря в тайге. Я понимаю, что ранее были приняты соответствующие решения из-за безопасности по пожарам. Приказываю открыть сезон охоты, но только с одним условием: провести дополнительный инструктаж с охотниками. И усильте в период охоты контроль совместно с главами муниципальных образований", - цитирует пресс-центр слова В.Зимина.

Весенняя охота открывается с 1 по 10 мая. В связи с тем, что сроки ограничены, до открытия охоты принято решение выдавать разрешения в выходные дни: 29 и 30 апреля.