Трое жителей Омска осуждены за кражу у крупнейшего предприятия изопропилбензола на 43 млн рублей

27.04.18 10:23

© РИА Новости. Табылды Кадырбеков

27 апреля. Interfax-Russia.ru - Суд в Омске вынес приговор трем местным жителям по делу о крупном мошенничестве, сообщает следственное управление СКР по области.

"(...) Денис Асташов, Сергей Винокуров и Дмитрий Первушин вместе с ранее осужденным по данному делу Артемом Сидоренко совершили путем обмана хищение принадлежащего ПАО "Омский Каучук" и арестованного в рамках исполнительного производства изопропилбензола в объеме 1 284 806 литров", - говорится в сообщении.

Преступная деятельность, как утверждается, велась в течение года - с июля 2015-го по июль 2016-го.

Мошенники убеждали работников завода, Росимущества и службы судебных приставов, что реализуют арестованное имущество, и создали видимость его сбыта через подставную организацию ООО "Вега Плюс". При этом они самостоятельно продали изопропилбензол стоимостью 43 млн 600 тыс. рублей в Кемерове и Новосибирске. Вырученными деньгами они распорядись в личных целях.

Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Асташеву назначено 4,6 года лишения свободы, Винокурову- 5 и Первушину -6. Все будут отбывать срок в колонии общего режима. Также суд взыскал с виновных в пользу государства 43 млн 683 тыс. 404 рубля.