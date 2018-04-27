|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
27.04.18 10:23
Трое жителей Омска осуждены за кражу у крупнейшего предприятия изопропилбензола на 43 млн рублей
"(...) Денис Асташов, Сергей Винокуров и Дмитрий Первушин вместе с ранее осужденным по данному делу Артемом Сидоренко совершили путем обмана хищение принадлежащего ПАО "Омский Каучук" и арестованного в рамках исполнительного производства изопропилбензола в объеме 1 284 806 литров", - говорится в сообщении.
Преступная деятельность, как утверждается, велась в течение года - с июля 2015-го по июль 2016-го.
Мошенники убеждали работников завода, Росимущества и службы судебных приставов, что реализуют арестованное имущество, и создали видимость его сбыта через подставную организацию ООО "Вега Плюс". При этом они самостоятельно продали изопропилбензол стоимостью 43 млн 600 тыс. рублей в Кемерове и Новосибирске. Вырученными деньгами они распорядись в личных целях.
Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Асташеву назначено 4,6 года лишения свободы, Винокурову- 5 и Первушину -6. Все будут отбывать срок в колонии общего режима. Также суд взыскал с виновных в пользу государства 43 млн 683 тыс. 404 рубля.
|
Interfax-Russia.ru – Два человека погибли и около 20 пострадали во время урагана, обрушившегося на Москву и центральные регионы России. Непогода также оставила без электричества сотни поселений.
.
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket