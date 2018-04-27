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27.04.18 10:46

Власти оплатят похороны девочки, погибшей при обрушении заброшенного сельхоз бокса в Кузбассе

© РИА Новости. Антон Круглов
27 апреля. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев и власти поселка Благодатный (Кемеровский район) встретились с родственниками девочки, погибшей при обрушении заброшенного гаража, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" исполняющий обязанности главы поселения Сергей Крылов в пятницу.

Инцидент произошел накануне вечером около 23:00, на территории бывшего совхоза "Звездный", когда обрушилось четырехметровое здание заброшенного кирпичного бокса, в котором находились двое подростков: 14-летний мальчик и 13-летняя девочка.

"С.Цивилев вчера сразу после ЧП приехал на место происшествия и встретился с родственниками детей. Мать погибшей сейчас собирает документы, необходимые для похорон. Все расходы будут оплачены", - сказал С.Крылов.

Также он отметил, что в течение дня здание, в котором ранее располагался гараж для сельскохозяйственной техники и кузница, будет снесено полностью.

Он также подтвердил информацию, распространенную ночью в социальных сетях, что до приезда С.Цивилева на месте происшествия собрались жители с близлежащих улиц, которые требовали чиновников разобраться в случившемся.

"На месте было более 30 человек. Люди реагировали не совсем адекватно, кричали, звучали различные выпады в сторону властей", - сказал С.Крылов.

В свою очередь пресс-служба обладминистрация ни накануне вечером, ни в пятницу утром не смогла уточнить информацию о ситуации на месте ЧП и визите в поселок врио губернатора.

В тоже время пресс-служба СКР по Кемеровской области сообщает, что по факту случившегося организована доследственная проверка.

"Накануне компания подростков находилась в аварийном здании бывшего административного строения, где произошло обрушение кровли. В результате бетонным перекрытием была придавлена девочка и травмирован еще один подросток. В рамках проверки будут установлены все причины и условия, способствовавшие трагедии", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, инцидент произошел вечером в четверг. При частичном обрушении здания девочка погибла на месте, мальчик был госпитализирован. Для выяснения обстоятельств произошедшего на место происшествия выезжали сотрудники СКР, также к проверке подключились сотрудники прокуратуры.

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