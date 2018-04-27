Недостаток средств вынуждает томских ученых проводить клинические исследования препаратов в Мексике

27.04.18 15:55

© РИА Новости. Сергей Венявский

27 апреля. Interfax-Russia.ru - Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) проводят клинические испытания медицинских препаратов в Мексике, поскольку не могут найти инвесторов в России, сообщил профессор исследовательской школы химических и биомедицинских технологий вуза Алексей Пестряков журналистам в пятницу.

"Исследования правительство в Мексике оплачивает через научные структуры. У меня с ними давно есть договор, они проводят исследования активно, продуктивно, с энтузиазмом. Поэтому мы, в конце концов, переместили все основные испытания именно туда", - сказал он на пресс-конференции в томском пресс-центре агентства "Интерфакс-Сибирь".

По его словам, мексиканское население за счет такого сотрудничества получает качественную медицинскую помощь, а правительство - престиж.

"Все разработки патентуются, в том числе на международном уровне. Мы в любом случае будем присутствовать, права остаются у нас. Но другой вопрос - это прибыль, когда начинается коммерческая часть, то кто больше вложил - тот и получает больше прибыли", - пояснил А.Пестряков.

По данным директора исследовательской школы Мехмана Юсубова, в рамках программы "Фарма 2020" (госпрограмма "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности") в России из доклинических испытаний в клинические переходит только 1% препаратов.

"Доклинику государство готово финансировать, а "клиника" - во всем мире расходная статья. И государство не может ее финансировать, обычно это делают частные компании, которые заинтересованы в этом препарате. Мы можем только искать потенциальных инвесторов в проект. Вузам и государству не потянуть процесс клинических испытаний", - сказал он.

М.Юсубов отметил, что клинические испытания занимают около 70% от общей стоимости создания препарата.

"В клинических исследованиях есть проблема: если частная компания хочет взяться за разработку, она должна быть уверен, что это разработка будет внедрена. Они должны знать, насколько качественно были проведены доклинические исследования. Они начинают запрашивать информацию, это очень затягивает поиск инвесторов", - добавил он.

Томский политехнический университет основан в 1896 году. Занимает 10-е место в национальном рейтинге университетов, подготовленным Международной информационной группой "Интерфакс" по результатам 2016/2017 учебного года.