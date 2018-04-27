Девять торговых центров закрыли в Иркутской области после кемеровского пожара

27.04.18 10:57

© РИА Новости. Александр Кондратюк

27 апреля. Interfax-Russia.ru - Свердловский районный суд Иркутска по ходатайству прокуратуры приостановил деятельность двух торговых центров в спальных микрорайонах города - ТЦ "Юбилейный" и ТЦ "УниверСити", сообщила в пятницу пресс-служба райсуда.

По информации пресс-службы, в четверг в суд поступили исковые заявления прокурора Свердловского района Иркутска к ООО "Автолит", ООО "Современные строительные технологии", ООО "Возрождение", ООО "Небоскреб", ООО "Сиб Лес Стиль", ООО "Юбилейный", ООО "Модуль-С", к Александру Панько (собственники ТЦ "Юбилейный") и к ООО "Кентавр Сиб" (собственник ТЦ "УниверСити") об устранении нарушений требований пожарной безопасности и градостроительного законодательства.

"С исками поступили ходатайства прокуратуры о приостановлении деятельности торговых центров до вынесения судом решения. Данные ходатайства судом удовлетворены, деятельность торговых центров приостановлена", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, в апреле в Иркутской области была приостановлена работа семи торговых комплексов - ТРЦ "Сильвер Молл", ТРЦ "Ice People" и ТРЦ "Карамель" в Иркутске, ТРЦ "Новая Дача" в поселке Молодежный и ТРЦ "Радуга" в поселке Хомутово Иркутского района, ТЦ "Пятачок" в городе Усолье-Сибирское - за нарушения пожарной безопасности; ТРЦ "Золотой рай" в городе Черемхово - за нарушение градостроительных норм.

Внеплановые проверки пожарной безопасности и соблюдения градостроительных норм были организованы Генпрокуратурой после кемеровской трагедии во всех регионах России. В них также задействованы представители МЧС, МВД, Ростехнадзора, Стройнадзора, Росгвардии, муниципальные власти, общественность и СМИ.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, при пожаре погибли 60 человек, из которых большинство - дети.