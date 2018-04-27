СКР проверяет информацию о долге авиакомпании "Скол" в ХМАО перед своими работниками

27.04.18 11:05

© РИА Новости. Григорий Сысоев

27 апреля. Interfax-Russia.ru - Следователи проводят проверку по информации СМИ о задолженности по заработной плате у ООО "Авиакомпания "Скол" в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) на сумму около 9 млн рублей, сообщается на сайте Уральского следственного управления на транспорте СКР в пятницу.

"В настоящее время следователями Управления проводятся мероприятия по выяснению всех обстоятельств произошедшего. Данному факту будет дана принципиальная правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что государственная инспекция труда в ХМАО в ходе внеплановой проверки выявила задолженность по заработной плате у ООО "Авиакомпания "Скол".

Долг на сумму более 8,2 млн рублей образовался перед 183 работниками перевозчика.

По информации окружной госинспекции труда, данная задолженность образовалась за два месяца невыплаты заработной платы: за февраль 2018 года и отпускных за февраль и март 2018 года.

Исполняющему обязанности генерального директора авиакомпании выдано предписание погасить задолженность до 14 мая.

В отношении компании и ее руководителя возбуждены административные дела по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Кроме того, "Авиакомпания "Скол" оштрафована на 40 тыс. рублей, а должностное лицо - на 10 тыс. рублей.

ООО "Авиакомпания "Скол" создано в 2000 году, осуществляет вертолетные работы на территории Восточной и Западной Сибири, а также за границей. В России является одним из крупных операторов вертолетных перевозок. Согласно информации на сайте перевозчика, его флот состоит из 42 воздушных судов: вертолетов Ми-26Т, Ми-8, Ми-171, Airbus Helicopters, Agusta Westland AW109 SP, а также нескольких самолетов Сessna, Як-40 и DHC-6 Twin Otter.

Сообщалось, что авиакомпания "Скол" получила 3-летний контракт ООН по оказанию вертолетных услуг в Южном Судане на $90 млн. Перевозчик выиграл соответствующий тендер в июне 2017 года.