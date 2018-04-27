Четыре района Челябинской области ввели особый режим для профилактики лесных пожаров

27.04.18 11:18

© РИА Новости. Анна Огородник

27 апреля. Interfax-Russia.ru - Особый противопожарный режим по решению местных властей введен в четырех районах Челябинской области.

Пресс-служба регионального ГУ лесами сообщает в пятницу, что особый режим действует в Верхнеуральском, Красноармейском, Сосновском и Уйском районах.

Кроме того, власти Красноармейского и Сосновского районов, куда традиционно выезжают на отдых на природе жители Челябинска, ограничили пребывание граждан в лесах и въезд в зеленый фонд автомобилей.

"Эти территории ежегодно лидируют по количеству пожаров, в том числе, из-за неосторожного обращения с огнем людей", - уточнили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе ГУ лесами.

Кроме того, ограничение на въезд в леса ввели в Уйском районе.

Всего с 15 апреля в лесах региона ликвидировано 46 пожаров, от огня пострадало почти 306 гектаров лесной площади.