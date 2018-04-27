Директор фирмы-застройщика подозревается в хищении средств у 160 дольщиков в ХМАО

27.04.18 11:29

© РИА Новости. Александр Вильф

27 апреля. Interfax-Russia.ru - Полиция возбудила уголовное дело в отношении директора строительной фирмы ООО "Артель", подозреваемого в хищении денег у дольщиков в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе региональной прокуратуры.

"После вмешательства прокуратуры полицией было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере - ИФ). Директор подозревается в хищении средств граждан, привлеченных в виде инвестиций от участников долевого строительства", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, пострадавшими оказались более 160 граждан.

О какой сумме хищения идет речь, в пресс-службе не уточнили.

По данным местных СМИ, ООО "Артель" планировала возвести многоквартирный жилой дом в Нефтеюганске до конца 2014 года, однако уже более трех лет неоднократно переносит сроки его сдачи. При этом общая сумма вложенных дольщиками средств, по данным СМИ, составляет от 220 до 250 млн рублей.

Согласно базе данных "СПАРК-Интерфакс", ООО "Артель" зарегистрировано в Урае (ХМАО), занимается строительством жилых и нежилых зданий. Директором и владельцем компании является Руслан Юсупов.

Это не первое подобное уголовное дело в ХМАО. Как сообщалось, в январе 2018 года прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении генерального директора ООО "СМП-68", обвиняемого в мошенничестве, неисполнении решения суда, невыплате зарплаты, хищении и растрате средств дольщиков (ч.2 ст.145.1, ч.4 ст.159, ч.4 ст.160, ч.1 ст.201, ст.315 УК РФ).

По данным ведомства, руководитель предприятия с октября по декабрь 2016 года похитил у дольщиков при строительстве дома более 11 млн рублей, а также с октября 2014 года по ноябрь 2016 года растратил 4,8 млн рублей дольщиков при возведении другого дома. Кроме того, он обвиняется в невыплате 680 тыс. рублей заработной платы работникам компании, злоупотреблении полномочиями, неисполнении судебных решений по искам юридических лиц к предприятию. Пострадавшими от действий застройщика признаны 17 граждан по факту включения в реестр "обманутых дольщиков".

С октября 2014 по декабрь 2016 года компания заключила 30 договоров долевого участия на общую сумму более 60 млн рублей. Квартиры должны были быть переданы жителям не позднее 4 квартала 2015 года. Однако строительство здания фактически приостановлено с начала 2016 года. При этом за 2017 год компания выполнила лишь четверть от общего объема работ.

На имущество СМП-68 наложен арест на сумму около 36 млн рублей.

Всего в ХМАО в реестр пострадавших дольщиков вошли 78 человек, 54 из которых исключены с начала 2018 года, поскольку их жилье было сдано в эксплуатацию. По данным регионального департамента общественных и внешних связей, на начало марта 2018 года решены проблемы по пяти объектам - в Октябрьском районе, в Нефтеюганске и Лангепасе. Три дома - в Нефтеюганске и в Лангепасе - планируется достроить, сроки завершения - 2018 год.