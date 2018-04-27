Легковушка столкнулась с маршруткой в Чебоксарах, пострадали 13 человек

27.04.18 11:35

© РИА Новости. Григорий Сысоев

27 апреля. Interfax-Russia.ru - Тринадцать человек обратились за медицинской помощью после ДТП с участием маршрутного такси в Чебоксарах (Чувашия), сообщает пресс-служба республиканского МВД в пятницу.

Автоавария произошла накануне вечером на улице Гагарина. Водитель легкового автомобиля "Ниссан" не справился с управлением, в результате машина выехала на встречную полосу и столкнулась с ехавшим по маршруту микроавтобусом "Фиат".

"В больницу были доставлены водитель и 11 пассажиров маршрутки, двое из которых госпитализированы, а также чебоксарец, который был за рулем иномарки. Последний находится в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие от госпитализации отказались и после оказания помощи были отпущены домой", - говорится в сообщении.