Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ отработали доставку грузов в высокогорные районы Кавказа

27.04.18 11:46

© РИА Новости. Марк Агнор

27 апреля. Interfax-Russia.ru - Экипажи транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ отработали доставку необходимых грузов наземной группировке сухопутных войск в высокогорном районе Кавказского хребта, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Южного военного округа.

"Более 10 экипажей МИ-8АМТШ при сопровождении боевой пары Ми-28Н "Ночной охотник" совершили около 15 вылетов с доставкой боеприпасов и материальных средств как с постоянных, так и с временных аэродромов базирования, при этом средний налет каждого экипажа составил почти 10 часов", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что главными целями учения стали проверка лётной натренированности экипажей и совершенствование навыков применения транспортной авиации в любое время суток. Всего к учениям было привлечено более 300 военнослужащих.