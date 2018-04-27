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27.04.18 12:08
Уровни воды в реках СЗФО и количество подтопленных территорий снижаются
"На данный момент реки Калининградской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей полностью очистились ото льда. Завершается прохождение ледохода на реках северо-востока Вологодской области. На реках юга Архангельской области идет активное развитие весенних гидрологических процессов", - говорится в сообщении.
По состоянию на 26 апреля, в 14 населённых пунктах округа подтоплены 435 придомовых территорий (208 - Вологодская область, 35 - Ленинградская область, 192 - Новгородская область), 11 участков дорог местного значения (10 - Новгородская область, 1 - Архангельская область) и 18 жилых домов (3 - Новгородская область, 15 - Вологодская область).
По уточненной информации МЧС Новгородчины, на вечер 26 апреля на территории пяти муниципальных районов остаются подтопленными 6 участков автомобильных дорог, 170 приусадебных участка и два дома.
На реках юга Архангельской области также идет активное развитие весенних гидрологических процессов, применяются ледокольные суда.
Как сообщалось ранее, из-за паводка в Новгородской области и в Чагодощенском районе Вологодской области введен режим ЧС.
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