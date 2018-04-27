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27.04.18 12:13
Тверской губернатор решил возродить традицию первомайских демонстраций в регионе
"Для нас очень важно, чтобы именно человек труда, люди, которые работают на предприятиях, их дети, члены их семей получали особое внимание и уважение со стороны общества. Поэтому в Твери с этого года будет возрождена традиция первомайских демонстраций трудовых коллективов", - отметил И.Руденя.
По его словам, главными участниками демонстрации станут трудовые коллективы. Также к шествию присоединятся спортсмены, волонтеры, представители общественных и профсоюзных организаций, муниципальных образований.
В пресс-службе регионального правительства "Интерфаксу" уточнили, что демонстрация начнется в 10.00 и пройдет по центральной улице города - Советской.
"На Советской площади планируется установить подиум, с которого колонны демонстрантов будут приветствовать руководители региона и города, представители профсоюзов, ветераны Великой Отечественной войны, Герои труда, Почетные граждане Твери и области", - сказали в пресс-службе.
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