Тверской губернатор решил возродить традицию первомайских демонстраций в регионе

27.04.18 12:13

© РИА Новости. Сергей Субботин

27 апреля. Interfax-Russia.ru - В Твери 1 мая впервые после долгого перерыва пройдет праздничная первомайская демонстрация с участием трудовых коллективов, сообщил журналистам губернатор региона Игорь Руденя.

"Для нас очень важно, чтобы именно человек труда, люди, которые работают на предприятиях, их дети, члены их семей получали особое внимание и уважение со стороны общества. Поэтому в Твери с этого года будет возрождена традиция первомайских демонстраций трудовых коллективов", - отметил И.Руденя.

По его словам, главными участниками демонстрации станут трудовые коллективы. Также к шествию присоединятся спортсмены, волонтеры, представители общественных и профсоюзных организаций, муниципальных образований.

В пресс-службе регионального правительства "Интерфаксу" уточнили, что демонстрация начнется в 10.00 и пройдет по центральной улице города - Советской.

"На Советской площади планируется установить подиум, с которого колонны демонстрантов будут приветствовать руководители региона и города, представители профсоюзов, ветераны Великой Отечественной войны, Герои труда, Почетные граждане Твери и области", - сказали в пресс-службе.