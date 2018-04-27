Утвердили президента: с июня "АвтоВАЗом" будет руководить новый ставленник альянса Renault-Nissan
  
Против течения: Украина намерена запретить транзит российских судов по своей территории
   
Дипстатус не помеха: МИД РФ обвинил США в рейдерском захвате здания генконсульства в Сиэтле
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
23.04.18   19:19

18.04.18   16:53

16.04.18   16:50
 
Главные события
27.04.18 12:00

Станции "скорой помощи" в Тульской области объединены в Центр медицины катастроф

© РИА Новости. Александр Алпаткин
27 апреля. Interfax-Russia.ru - В Тульской области начал работу региональный Центр медицины катастроф, который до конца года полностью объединит все диспетчерские службы и станции скорой медицинской помощи муниципальных образований, сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на министра здравоохранения региона Андрея Третьякова.

"12 апреля в области было зарегистрировано новое учреждение - Центр медицины катастроф. На данный момент он объединяет диспетчерские и бригады скорой медицинской помощи Тулы, в сентябре будет включать все станции скорой помощи, а к концу года и пункты неотложной помощи области", - сказал А.Третьяков.

Всего в области 25 станций скорой помощи, 125 бригад ежедневно заступают на дежурство, они обслуживают порядка 35 тыс. вызовов в месяц. Прием вызовов и их передачу бригадам скорой медицинской помощи осуществляет диспетчерская.

По словам министра, до централизации семь станций "скорой помощи" не имели круглосуточной диспетчерской, и вызовы принимали либо сами фельдшеры бригады, либо сотрудники приемного отделения стационара. Жители жаловались, что не могут дозвониться по телефону "03". Замечания высказывали и сотрудники службы 112, которые не могли передать вызовы.

"На сегодняшний момент эта проблема практически решена. В настоящее время семь диспетчерских централизованы", - отметил А.Третьяков.

Как пояснил глава минздрава региона, для жителей номер вызова "скорой" остался прежним - "03", станции остались на прежнем месте, а централизованные диспетчерские получили возможность управлять всеми бригадами и направлять к месту вызова ту из них, которая в данный момент находится ближе всего.

Кроме того, в централизованной диспетчерской организована работа врачей-консультантов. Если жалобы пациента не вполне понятны, то вызов переключается на врача-консультанта. Врач уточняет жалобы, дает пациенту или его родственнику рекомендации, как действовать до приезда бригады, и принимает решение, какую бригаду направить - скорой или неотложной помощи.

"Министерство разработало систему стимулирующих выплат персоналу "скорой" и критерии для их начисления. Главные критерии: приезд в пределах 20 минут, отсутствие жалоб со стороны граждан, качество оказанной помощи. В итоге число бригад скорой медицинской помощи в областном центре увеличилось с 30 до 35 в сутки", - подчеркнул А.Третьяков.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  27.04.18 15:12
Обыск и выемка документов проводится в РСА в центре Москвы
.
  27.04.18 13:08
Молнии поразили два самолета при вылете из московского аэропорта "Шереметьево"
.
  27.04.18 12:57
Фестиваль "Московская весна А Сappella" пройдет в столице с 27 апреля по 9 мая
.
  27.04.18 12:40
Мэр столицы опровергает слухи о системе распознавания лиц в метро
.
  27.04.18 12:30
Продажа алкоголя в столице на майские праздники будет ограничена
.
  26.04.18 16:59
Московский кинофестиваль могут навсегда перенести на апрель
.
  26.04.18 16:44
Аэропорты Москвы 4, 6 и 9 мая будут работать с перерывами в связи с парадом Победы
.
  26.04.18 11:34
Сезон велопроката открыт в Москве
.
  26.04.18 11:28
Дождливая погода с порывистым ветром ожидается в столице в четверг
.
  26.04.18 09:50
Движение транспорта в Москве ограничат на время репетиций Парада Победы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket