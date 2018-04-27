Станции "скорой помощи" в Тульской области объединены в Центр медицины катастроф

27.04.18 12:00

© РИА Новости. Александр Алпаткин

27 апреля. Interfax-Russia.ru - В Тульской области начал работу региональный Центр медицины катастроф, который до конца года полностью объединит все диспетчерские службы и станции скорой медицинской помощи муниципальных образований, сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на министра здравоохранения региона Андрея Третьякова.

"12 апреля в области было зарегистрировано новое учреждение - Центр медицины катастроф. На данный момент он объединяет диспетчерские и бригады скорой медицинской помощи Тулы, в сентябре будет включать все станции скорой помощи, а к концу года и пункты неотложной помощи области", - сказал А.Третьяков.

Всего в области 25 станций скорой помощи, 125 бригад ежедневно заступают на дежурство, они обслуживают порядка 35 тыс. вызовов в месяц. Прием вызовов и их передачу бригадам скорой медицинской помощи осуществляет диспетчерская.

По словам министра, до централизации семь станций "скорой помощи" не имели круглосуточной диспетчерской, и вызовы принимали либо сами фельдшеры бригады, либо сотрудники приемного отделения стационара. Жители жаловались, что не могут дозвониться по телефону "03". Замечания высказывали и сотрудники службы 112, которые не могли передать вызовы.

"На сегодняшний момент эта проблема практически решена. В настоящее время семь диспетчерских централизованы", - отметил А.Третьяков.

Как пояснил глава минздрава региона, для жителей номер вызова "скорой" остался прежним - "03", станции остались на прежнем месте, а централизованные диспетчерские получили возможность управлять всеми бригадами и направлять к месту вызова ту из них, которая в данный момент находится ближе всего.

Кроме того, в централизованной диспетчерской организована работа врачей-консультантов. Если жалобы пациента не вполне понятны, то вызов переключается на врача-консультанта. Врач уточняет жалобы, дает пациенту или его родственнику рекомендации, как действовать до приезда бригады, и принимает решение, какую бригаду направить - скорой или неотложной помощи.

"Министерство разработало систему стимулирующих выплат персоналу "скорой" и критерии для их начисления. Главные критерии: приезд в пределах 20 минут, отсутствие жалоб со стороны граждан, качество оказанной помощи. В итоге число бригад скорой медицинской помощи в областном центре увеличилось с 30 до 35 в сутки", - подчеркнул А.Третьяков.