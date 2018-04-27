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27.04.18 12:24
Дмитрий Разумовский избран градоначальником Калуги
Ранее он был временным исполняющим обязанностей градоначальника, после того как предыдущий руководитель Константин Горобцов в конце марта был назначен заместителем губернатора региона.
Д.Разумовского выбрали в результате объявленного в Калуге конкурса на должность руководителя города. Изначально документы подали семь человек, из них в следующий тур прошли два кандидата, которые представили свои концепции развития областного центра. Д.Разумовского в ходе тайного голосования поддержали 27 депутатов, его соперник Виталий Еремеев получил один голос.
"Будем работать максимально открыто, будем искать таланты, тех, кто неравнодушен к городу, и объединять их. Большое значение имеет территориальное самоуправление", - сказал Д.Разумовский.
Он родился 13 ноября 1977 года в поселке Савинский Архангельской области. В 2000 году окончил Калужский филиал Северо-Западной академии государственной службы по специальности "Финансы и кредит" и Калужский филиал Московского государственного технического университета им.Баумана по специальности "Технология машиностроения".
С октября 2013 года - министр развития информационного общества Калужской области. С июля 2016 года - министр экономического развития Калужской области. Кандидат экономических наук. Женат, воспитывает двоих сыновей.
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