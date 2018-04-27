Фестивалем шашлыка отметят Первомай в Тамбовской области

27.04.18 12:35

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27 апреля. Interfax-Russia.ru - Первый областной фестиваль шашлыка пройдет в Тамбове 1 мая на площади перед ледовым дворцом спорта "Кристалл", сообщает пресс-служба администрации региона.

На фестивале местные производители представят на суд горожан свою мясную продукцию. Любой желающий сможет отведать шашлык из различных сортов мяса по оригинальным фермерским рецептам.

Ожидается, что в первом областном фестивале шашлыка примут участие производители из Котовска, Мичуринска, Тамбова, Рассказово и Сосновского района. Жарить шашлыки будут с утра и до вечера.

Угощение будет не бесплатным, однако цены рекомендовано значительно снизить и продавать шашлык дешевле, чем в обычные дни.

Между тем, пройдет 1 мая в Тамбове и традиционное шествие, организованное областным объединением профсоюзов.

Акцию оно проведет под девизом "За достойный труд и справедливую социальную политику!".

По мнению организаторов, в шествии примут участие не менее 6 тыс. тамбовчан.