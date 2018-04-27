|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
27.04.18 12:46
Калужская область получит от РФ 2,27 млрд руб на строительство Южного обхода
"Конечно мы должны быть благодарны правительству, что нас поддерживают", - подчеркнул А.Артамонов.
Ранее планировалось закончить строительство Южного обхода Калуги к 2018 году.
Южный обход Калуги включает в себя 649-метровый мост через Оку. Дорога будет четырехполосной, разрешенная скорость движения на ней составит 120 км/ч. На южном обходе планируется возвести четыре многоуровневые транспортные развязки.
Начинаться южный обход будет от Секиотовской транспортной развязки на трассе Калуга- Тула, таким образом, около 80% транспорта, проходящего в настоящее время через город, будут двигаться в обходКалуги. По объездной дороге ежегодно будут перевозить более 7,1 млн тонн грузов.
Строительство южного обхода Калуги позволит разгрузить Гагаринский мост, по которому сейчас выезжают из микрорайона жители Правобережья. Население микрорайона за четыре года увеличилось в несколько раз за счет активного жилищного строительства и существующий выезд слишком узок.
В перспективе планируется построить вторую очередь объездной дороги - Силикатный- Перово, тогда вокруг Калуги будет возведено транспортное кольцо.
|
Interfax-Russia.ru – Два человека погибли и около 20 пострадали во время урагана, обрушившегося на Москву и центральные регионы России. Непогода также оставила без электричества сотни поселений.
.
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket