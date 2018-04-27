Калужская область получит от РФ 2,27 млрд руб на строительство Южного обхода

27.04.18 12:46

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

27 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительство России выделило Калужской области 2,27 млрд рублей на достройку Южного обхода города, сообщил губернатор региона Анатолий Артамонов на заседании городской думы Калуги в пятницу.

"Конечно мы должны быть благодарны правительству, что нас поддерживают", - подчеркнул А.Артамонов.

Ранее планировалось закончить строительство Южного обхода Калуги к 2018 году.

Южный обход Калуги включает в себя 649-метровый мост через Оку. Дорога будет четырехполосной, разрешенная скорость движения на ней составит 120 км/ч. На южном обходе планируется возвести четыре многоуровневые транспортные развязки.

Начинаться южный обход будет от Секиотовской транспортной развязки на трассе Калуга- Тула, таким образом, около 80% транспорта, проходящего в настоящее время через город, будут двигаться в обходКалуги. По объездной дороге ежегодно будут перевозить более 7,1 млн тонн грузов.

Строительство южного обхода Калуги позволит разгрузить Гагаринский мост, по которому сейчас выезжают из микрорайона жители Правобережья. Население микрорайона за четыре года увеличилось в несколько раз за счет активного жилищного строительства и существующий выезд слишком узок.

В перспективе планируется построить вторую очередь объездной дороги - Силикатный- Перово, тогда вокруг Калуги будет возведено транспортное кольцо.