Соцсеть "ВКонтакте" обвинила РКН в непонимании принципов работы интернета

27.04.18 12:20

© РИА Новости. Владимир Трефилов

27 апреля. Interfax-Russia.ru - Управляющий директор социальной сети "ВКонтакте" (принадлежит Mail.ru Group) Андрей Рогозов обвинил Роскомнадзор в непонимании принципов работы современного интернета, ограничивая доступ к множеству ресурсов в рамках попытки заблокировать мессенджер Telegram, следует из его заявления на страничке в соцсети.

"Вчера был заблокирован один из наших IP-адресов, в результате чего часть пользователей "ВКонтакте" временно лишилась доступа к социальной сети. Также из-за нестабильной работы после блокировок РКН нам пришлось отключить интеграцию сервиса ReCaptcha, который "ВКонтакте" использует для борьбы со спамом, и поддержку технологии AMP, позволяющей мгновенно открывать внешние страницы в наших мобильных приложениях", - отметил он.

"Мы видим, как из-за непонимания принципов работы современного интернета ограничивается доступ к множеству ресурсов. Полностью или частично недоступны сервисы, которыми пользуются миллионы людей. Это ограничивает или усложняет работу бизнесов, в первую очередь технологических", - говорится в заявлении управляющего директора компании.

По его словам, требования передачи ключей для дешифровки сообщений пользователей "невозможна по определению".

"Одна из основных технологий, которая гарантирует безопасность данных - end-to-end шифрование, которое происходит на конечном устройстве пользователя. Передача каких-либо ключей и получение доступа к информации за пределами устройства невозможна по определению. Так работают большинство ведущих сервисов обмена сообщениями в мире. Оконечное шифрование позволяет обеспечить конфиденциальность разговоров и защиту от получения к ним доступа третьей стороной", - заявил он.

"Мы чувствуем ответственность за коммуникацию десятков миллионов людей и делаем свой вклад в развитие безопасного общения. В ближайшее время мы запустим голосовые и видеозвонки с end-to-end шифрованием. Это значит, что никто кроме вас и вашего собеседника никогда не сможет получить содержимое разговора", - заключил А.Рогозов.