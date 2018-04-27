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27.04.18 12:30

Продажа алкоголя в столице на майские праздники будет ограничена

© РИА Новости. Павел Лисицын
27 апреля. Interfax-Russia.ru - Продажа спиртного в столице будет ограничена с 29 апреля по 2 мая, и в День Победы, 9 мая, сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

"Ограничение продажи алкоголя в праздничные дни необходимо для предотвращения травматизма среди отдыхающих, а также с целью профилактики правонарушений", - заявил В.Черников порталу столичной мэрии в пятницу.

Купить алкоголь нельзя будет в магазинах, расположенных поблизости от мест массовых гуляний - пешеходных улиц, площадей и парков. Под запрет попадут все виды спиртных напитков, в том числе пиво, а также прохладительные напитки в стеклянной таре.

Ранее глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский заявил, что с 1 по 10 мая в городе пройдет более 300 праздничных мероприятий, ожидаемое количество гостей - около 10 млн человек.

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