Мэр столицы опровергает слухи о системе распознавания лиц в метро

27.04.18 12:40

© РИА Новости. Вадим Жернов

27 апреля. Interfax-Russia.ru - Мэр столицы Сергей Собянин опроверг несколько слухов, связанных с работой системы распознавания лиц в метро.

"Удивился информации об обнаружении первого преступника с помощью системы распознавания лиц в метро", - написал С.Собянин в своем блоге.

По его данным, сама программа распознавания лиц для метрополитена обошлась не в 4 млрд, а в 3 млн рублей.

"Во-вторых, за последние два месяца с ее помощью обнаружили уже девять граждан, находящихся в розыске. В-третьих, система создана не под чемпионат мира по футболу, а для постоянной работы по обеспечению безопасности подземки", - пояснил мэр.