Фестиваль "Московская весна А Сappella" пройдет в столице с 27 апреля по 9 мая

27.04.18 12:57

© РИА Новости. Владимир Песня

27 апреля. Interfax-Russia.ru - Вокальные коллективы из 16 стран и 40 регионов Россия примут участие в фестивале "Московская весна А Сappella", который пройдет с 27 апреля по 9 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Это будет удивительное, красивое, интересное мероприятие", - заявил С.Собянин на заседании президиума городского правительства 24 апреля.

Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк рассказал на заседании, что фестиваль охватит 61 городскую площадку, организованную не только в привычных местах - на улицах и площадях, но и на крышах, балконах, городских лестницах, в парках и скверах.

В фестивале, который проводится в Москве второй год подряд, примут участие 184 коллектива и 1630 исполнителей. Впервые на музыкальный конкурс приедут участники из Германии, Израиля, Индии, Китая, Кореи и Португалии. Москвичи услышат порядка 8 тыс. песен в самых разных жанрах: джаз, соул, рок, поп, блюз, госпел, этно-фолк, классика.

Призовой фонд фестиваля включает гран-при (6,2 млн рублей), призы для вокальных групп (I место - 1,8 млн. рублей, II место - 1,2 млн.рублей, III место - 600 тыс. рублей), призы для солистов (I место - 1 млн. рублей, II место - 700 тыс. рублей, III место - 500 тыс. рублей), а также приз зрительских симпатий (300 тыс. рублей).

Как и в прошлом году, 8 и 9 мая на площадках фестиваля пройдет специальная программа ко Дню Победы. Это более 100 театральных, литературных и музыкальных мероприятий с участием конкурсантов и популярных эстрадных исполнителей.

В фестивале "Московская весна А Сappella" примут участие 192 предприятия торговли и 90 ресторанов. В торговых шале гости смогут приобрести музыкальные инструменты, флористические композиции, старинные ноты, ретро-пластинки и другие тематические товары.