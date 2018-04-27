Томская распредкомпания оценивает затраты на цифровизацию сети в 15 млрд рублей

27.04.18 13:19

© РИА Новости. Михаил Фомичев

27 апреля. Interfax-Russia.ru - ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) оценило инвестиции в программу цифровизации сети до 2030 года в 15 млрд рублей, сообщил главный инженер компании Олег Кинаш журналистам в пятницу.

"Затраты - примерно 15 млрд рублей в ценах этого года. Разработаны планы, сами схемы. Деньги, которые будут в это запущены, это будут кредиты и собственные средства. Деньги будут взяты из сокращения операционных затрат, сокращения капитальных затрат, других методов. Планы вполне реальные", - сказал он.

По словам О.Кинаша, некоторые из объектов ТРК уже сейчас отвечают программе на 80-90%.

"В процессе цифровизации мы участвуем с самого начала и будем до самого конца. Определены все цели и задачи, у нас уже много что есть от "цифры". У нас есть центр управления сетями, где идет сбор всей информации. Телемеханизация подстанций во многом сделана, мы продолжаем ее делать", - добавил главный инженер.

На прошлой неделе премьер-министр России Дмитрий Медведев провел совещание о создании в России до конца 2030 года цифровой сети на основе оборудования и технологий отечественного производства. Как сообщала пресс-служба правительства, по итогам совещания премьер-министр "дал поручение профильным министерствам и ведомствам совместно с заинтересованными сторонами проработать форму и объемы инвестирования ГК "Ростех" в ПАО "Россети" для реализации данного проекта". Согласно тексту поручения, с которым знаком один из источников "Интерфакса", глава правительства признал идею "перспективной" и поручил Минэнерго, Минпромторгу и Минэкономразвития внести согласованные предложения по развитию этого проекта.

Сотрудничество затронет программу цифровизации сети, которую недавно представили "Россети". В целом стоимость программы цифровизации по группе до 2030 года оценивается в 1,3 трлн рублей. При этом "Россети" сами ранее оценивали дефицит финансирования программы цифровой сети в "дочках" до 2030 года в размере до 300 млрд рублей. Предполагается, что на пике заимствований для внедрения цифровой сети долговая нагрузка ПАО "Россети" вырастет максимум до 2,5 в соотношении долг/EBITDA.

ПАО "Томская распределительная компания" (85,77% принадлежат "Россетям") осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территории Томской области.