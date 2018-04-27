Около 200 домов в Тюмени остались без воды из-за засорившейся канализации

27.04.18 13:25

© РИА Новости. Алексей Никольский

27 апреля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники ООО "Тюмень Водоканал" устраняют коммунальную аварию, из-за которой было ограничено водоснабжение почти 200 многоквартирных домов и административных зданий в районе Лесобазы в Тюмени, сказал агентству "Интерфакс-Урал" пресс-секретарь ООО "Тюмень Водоканал" Иван Камельских.

"Ночью на канализационно-насосной станции сработал датчик защиты по причине засорения канализационного коллектора. Возник риск затопления оборудования станции, кроме того, была вероятность выхода стоков на поверхность. Поэтому было приято решение ограничить водоснабжение района", - отметил И.Камельских.

По его словам, на данный момент сотрудники выполнили основной этап работы. "Вероятнее всего, водоснабжение может быть восстановлено вечером", - подчеркнул он.