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27.04.18 13:36
Тела трех человек найдены на месте пожара в челябинском селе
"При тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили тела мужчины и двух женщин", - отмечается в сообщении.
По факту гибели людей следственные органы начали проверку.
В свою очередь в пресс-службе регионального ГУ МЧС агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что пожар, вероятнее всего, начался из-за неосторожности при курении.
"По предварительной информации, погибшие вели асоциальный образ жизни. Возможно, они были в нетрезвом состоянии, это сейчас проверяется", - сказал сотрудник пресс-службы.
Он уточнил, что пожар начался в 3 часа ночи, через пять минут пожарные прибыли на место и ликвидировали горение. Огнем поврежден диван, часть пола и стены.
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