Тела трех человек найдены на месте пожара в челябинском селе

27.04.18 13:36

© РИА Новости. Сергей Кузнецов

27 апреля. Interfax-Russia.ru - Три человека погибли во время пожара в селе Новобурино Кунашакского района Челябинской области в ночь на пятницу, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

"При тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили тела мужчины и двух женщин", - отмечается в сообщении.

По факту гибели людей следственные органы начали проверку.

В свою очередь в пресс-службе регионального ГУ МЧС агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что пожар, вероятнее всего, начался из-за неосторожности при курении.

"По предварительной информации, погибшие вели асоциальный образ жизни. Возможно, они были в нетрезвом состоянии, это сейчас проверяется", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что пожар начался в 3 часа ночи, через пять минут пожарные прибыли на место и ликвидировали горение. Огнем поврежден диван, часть пола и стены.