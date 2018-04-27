Россия готова поставлять комплекс "Искандер" на экспорт

27.04.18 13:47

© РИА Новости. Григорий Сысоев

27 апреля. Interfax-Russia.ru - Россия готова предложить экспортный вариант оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" широкому кругу стран, сообщил "Интерфаксу" в пятницу директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

"Россия готова предложить "Искандер" широкому кругу заинтересованных стран", - заявил В.Кладов, отвечая на вопрос агентства о потенциальных покупателях комплекса.

По его словам, "Искандер-Э" раньше не экспортировался, однако строгого эмбарго на его поставки никогда не было.

Между тем ранее сообщалось, что Россия поставила комплекс "Искандер" в два иностранных государства: Армению и одну из стран Северной Африки, которая не называется.

В августе прошлого года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сказал, что РФ рассматривает несколько заявок от зарубежных партнеров на "Искандеры".

По официальным данным, комплекс "Искандер-М", которым оснащены ракетные бригады Сухопутных войск России, способен поражать цели на дальности до 500 км.

В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.