Экс-руководителя башкирского ДОСААФа подозревают в причинении многомиллионного ущерба государству

27.04.18 13:58

© РИА Новости. Владимир Трефилов

27 апреля. Interfax-Russia.ru - Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя башкирского отделения ДОСААФ России по подозрению в злоупотреблении полномочиями при сдаче в аренду помещений, сообщается на сайте Главной военной прокуратуры в пятницу.

Прокурорской проверкой установлено, что в 2016 году руководитель общества незаконно предоставлял в пользование индивидуальному предпринимателю помещения общежития.

"При этом часть объектов была передана по заниженной арендной ставке, другая часть - на безвозмездной основе. Причиненный государству ущерб превысил 8,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) - общественно-государственное объединение, целью которого является содействие укреплению обороноспособности страны и нацбезопасности. С 2016 года соучредитель движения Юнармия.