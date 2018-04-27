27.04.18 14:09

© РИА Новости. Юрий Стрелец

27 апреля. Interfax-Russia.ru - Стадион "Самара-Арена" получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщается в пятницу на сайте министерства спорта РФ.

"Эта арена - самая крупная из всех, построенных к чемпионату. Площадь объекта составляет 156 тыс. кв. м, а его высота - 60 м. Как известно, аэрокосмическая отрасль является достоянием Самары. Это обстоятельство было учтено при проектировании стадиона, который похож внешне на космический корабль и расположен на самой высокой точке города", - приводятся в сообщении слова министра спорта РФ Павела Колобкова

Ближайший тестовый матч на стадионе состоится 28 апреля, встречу проведут команды ФНЛ "Крылья Советов" (Самара) и "Факел" (Воронеж).

Во время ЧМ-2018 на 45-тысячном стадионе в групповом этапе сыграют сборные Коста-Рики и Сербии, Дании и Австралии, Уругвая и России, Сенегала и Колумбии, а также пройдут по одному матчу 1/8 финала и четвертьфинала.

После завершения мундиаля "Самара Арена" станет домашним стадионом одного из старейших футбольных клубов страны - "Крылья Советов" (основан в 1942 году).

Ранее сообщалось, что ввести стадион "Самара-Арена" в эксплуатацию первоначально планировалось в 2017 году. В апреле 2017 года правительство РФ перенесло ввод стадиона на 2018 год.