Деятельность четырех членов "спящей ячейки" ИГ пресечена, в Новом Уренгое

27.04.18 14:36

© РИА Новости. Виталий Белоусов

27 апреля. Interfax-Russia.ru - ФСБ России сообщает о пресечении деятельности членов так называемой "спящей ячейки" запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", которые планировали совершить теракты в московском регионе.

"В ходе следствия установлено, что данная группа прибыла из города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа и планировала серию резонансных террористических актов на территории Московского региона. Координация их деятельности осуществлялась с территории Сирии посредством мессенджера "Телеграм", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в ЦОС ФСБ РФ.

Там отметили, что "выявлена пособническая база террористов, а также их связи из числа радикально настроенных жителей города Новый Уренгой".

В Новом Уренгое, сообщает спецслужба, ФСБ совместно с МВД России проведена профилактическая спецоперация, в ходе которой задержаны 20 человек, и проведено 17 обысков.

"В результате обнаружено и изъято большое количество религиозно-экстремистской литературы, видеоматериалы, пропагандирующие деятельность "Исламского государства", а также средства связи, использовавшиеся для общения с зарубежными эмиссарами", - сообщает ЦОС ФСБ.

В отношении задержанных проводится комплекс мероприятий, направленный на установление и документирование их причастности к преступной деятельности, решается вопрос о возбуждении новых уголовных дел "с террористической окраской".