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27.04.18 14:55
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%
ЦБ отметил сохранение инфляции на низком уровне. Регулятор также подчеркнул, что фактором более быстрого приближения темпов роста потребительских цен к 4% станет ослабление рубля в апреле на фоне геополитической напряженности. Однако этот фактор, по мнению ЦБ, не создает рисков превышения цели по инфляции.
"Вместе с тем пока остается неопределенность относительно влияния произошедших событий на инфляционные ожидания", - говорится в пресс-релизе.
Банк России сохранил прогноз инфляции по итогам 2018 года на уровне 3-4%. Ожидает, что она будет находиться вблизи 4% в 2019 году.
Темп прироста ВВП в 2018 году регулятор прогнозирует в интервале 1,5-2%, что соответствует потенциальному темпу роста экономики.
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