Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%

27.04.18 14:55

© РИА Новости. Виталий Белоусов

27 апреля. Interfax-Russia.ru - Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ отметил сохранение инфляции на низком уровне. Регулятор также подчеркнул, что фактором более быстрого приближения темпов роста потребительских цен к 4% станет ослабление рубля в апреле на фоне геополитической напряженности. Однако этот фактор, по мнению ЦБ, не создает рисков превышения цели по инфляции.

"Вместе с тем пока остается неопределенность относительно влияния произошедших событий на инфляционные ожидания", - говорится в пресс-релизе.

Банк России сохранил прогноз инфляции по итогам 2018 года на уровне 3-4%. Ожидает, что она будет находиться вблизи 4% в 2019 году.

Темп прироста ВВП в 2018 году регулятор прогнозирует в интервале 1,5-2%, что соответствует потенциальному темпу роста экономики.