Крупный пожар в автосервисе тушат на юго-востоке Петербурга

27.04.18 15:24

© РИА Новости. Константин Ившин

27 апреля. Interfax-Russia.ru - Пожарные ликвидируют возгорание повышенной сложности в Невском районе Петербурга.

"В 13:41 на телефон "01" поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, Хрустальная ул., дом 31. В административно-производственном двухэтажном здании горит обстановка в помещении на площади 100 кв. метров", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу в пятницу.

В 14:35 ранг пожара повышен до №2 (из пяти). Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлечено 11 единиц техники и 44 человек личного состава МЧС.

По данным открытых источников, пожар произошел в здании автосервиса.