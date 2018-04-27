30-градусная жара ожидается в Крыму на майские праздники

27.04.18 15:31

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

27 апреля. Interfax-Russia.ru - Аномально высокая для конца апреля - начала мая температура воздуха прогнозируется в Крыму, региональное управление МЧС России распространило экстренное предупреждение.

"С 29 апреля по 3 мая в Крыму ожидается аномально жаркая погода", - говорится в пресс-релизе чрезвычайного ведомства со ссылкой на данные местных метеорологов.

Спасатели просят жителей полуострова и туристов не разводить костры в лесах, не сжигать мусор, не оставлять "без присмотра огонь в мангале".

"Людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания, в жаркую погоду следует ограничить пребывание на солнце", - напоминает МЧС.

На сайте крымского гидрометцентра сообщается, что днем 29-30 апреля в регионе будет +24...+29°, 1-2 мая ожидается +25...+30°.

Сейчас в Симферополе столбики термометров показывают 26° тепла.