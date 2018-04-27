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27.04.18 15:49
Четыре российских боевых корабля выполнили учебные стрельбы в Средиземном море
"Корабли выполнили постановку ложной цели комплексом пассивных помех. Используя данные целеуказания наводящих станций и комплексов, артиллерийской стрельбой из скорострельных пушек и зенитных ракетных комплексов отразили атаку средств воздушного нападения условного противника", - говорится в сообщении.
Также моряки выполнили стрельбы комплексами противолодочного оружия РГБ-6000, отметили в пресс-службе.
"Помимо боевых упражнений и артиллерийских стрельб, корабельная ударная группа совместно с бойцами противоподводно-диверсионного отряда провела учения по противодиверсионной обороне кораблей при стоянке на незащищенном рейде.
По данным Черноморского флота РФ, в учении задействованы фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", сторожевые корабли "Пытливый" и "Сметливый".
Как сообщал "Интерфакс", в Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В её составе до 15 боевых кораблей и судов обеспечения.
В состав эскадры вошли сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" и танкер "Лена", сообщил накануне Балтийский флот РФ.
Фрегаты "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович", а также дизельные подводные лодки из состава постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море неоднократно наносили удары крылатыми ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.
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