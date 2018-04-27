Деятельность лиц, причастных к организации поставок наркотиков из ЕС в РФ, пресечена в Петербурге

27.04.18 15:50

© РИА Новости. ФСБ РФ

27 апреля. Interfax-Russia.ru - ФСБ России сообщает о пресечении деятельности организованной преступной группы, занимавшейся поставками наркотиков и психотропных веществ из стран ЕС в Россию, задержании с поличным шести активных членов ОПГ.

"На заключительной стадии операции задержаны с поличным на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области шестеро активных членов разрабатываемой ОПГ. Из незаконного оборота изъято более 170 кг гашиша, около 1,8 кг кокаина, 5 тыс. таблеток 2С-В (4-бром-2,5-диметоксифенетиламин), 1,1 кг. амфетамина", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в ЦОС ФСБ РФ.

Там отметили, что оперативно-розыскные мероприятия проводились совместно с МВД РФ. "Пресечена деятельность лиц, причастных к организации трансграничного канала поставок наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере из стран ЕС в Россию в целях последующего сбыта на территории Северо-Западного федерального округа", - отмечает спецслужба.

Установлены организаторы и активные члены наркогруппировки - граждане России, определено их ролевое участие в незаконных операциях с наркотическими средствами, запрещенными к обороту, "добыты сведения, подтверждающие систематический характер наркопоставок", говорится в сообщении.

Кроме наркотических и психотропных средств из незаконного оборота был изъят пистолет-пулемет "Скорпион", два карабина "Сайга", три пистолета "Глок", один из них с устройством для бесшумной стрельбы, пистолеты "Парабеллум" и "Шмайсер" с боеприпасами к ним, три ручных осколочных гранаты Ф-1, а так же шесть транспортных средств, оборудованных "высокотехнологичными тайниками", сообщает ЦОС ФСБ.

В отношении задержанных следственным департаментом МВД России возбуждено два уголовных дела, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.