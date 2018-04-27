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27.04.18 15:59
Аварийную посадку совершил самолет Л-39 в Адыгее после попадания птицы в двигатель
"Сразу после взлета на высоте 200 метров в двигатель учебного самолета Л-39 влетела птица, что привело к повреждению силовой установки. В условиях ограниченного времени летчик-курсант 4 курса Михаил Еманов оценил обстановку и мгновенно принял решение посадить самолет на неподготовленную открытую площадку без выпущенных шасси", - сообщили в департаменте.
"Доложив руководителю полета о принятом решении, курсант Еманов успешно выполнил аварийную посадку, в результате которой сам не пострадал и сохранил дорогостоящую авиационную технику", - добавили в департаменте.
По данным оборонного ведомства, инцидент произошел в ходе учебного полета с аэродрома авиабазы Воздушно-космических сил в Майкопе.
"Благодаря профессиональным действиям летчика самолет получил незначительные повреждения и в ближайшее время, после проведения технического обслуживания, будет использоваться по назначению. Главнокомандующим Воздушно-космическими силами за проявленное мужество курсант представлен к награде", - отметили в департаменте.
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