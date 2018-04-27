Факты доказывают необоснованность допингового скандала, РФ будет отстаивать права своих спортсменов – Лавров

27.04.18 17:00

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

27 апреля. Interfax-Russia.ru - У России есть доказательства искусственности допингового скандала, Москва будет отстаивать интересы своих спортсменов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы уже имеем немало фактов, которые доказывают во многом искусственность раздутой кампании вокруг так называемого допингового скандала, и мы будем отстаивать правду, будем отстаивать законные права наших чистых спортсменов", - заявил С.Лавров на встрече с министром спорта Павлом Колобковым.

"Я очень рассчитываю, что сегодня мы с вами посмотрим, в каком состоянии наше взаимодействие находится, наметим новые шаги дополнительные, чтобы помочь нашим спортсменам, чистым спортсменам отстаивать свои права", - добавил министр.