Власти Татарстана с учетом "нижегородских" "Сапсанов" предлагают строить ВСМ с участка Н.Новгород-Казань

27.04.18 17:11

© РИА Новости. Максим Богодвид

27 апреля. Interfax-Russia.ru - Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Казань нужно начинать с участка Нижний Новгород-Казань, считает заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Айрат Усманов.

"Учитывая, что между Москвой и Нижним Новгородом уже курсирует скоростной поезд "Сапсан", считаем целесообразным рассмотреть возможность начала строительства высокоскоростной магистрали с участка Казань-Нижний Новгород. Тогда бы у нас пассажиропоток на скоростной магистрали возрос",- сказал А.Усманов в ходе видеомоста "Реализация проектов пространственного развития РФ - транспортный вектор (проекты ВСМ)" в пятницу.

Он отметил, что в настоящее время все вопросы по проектно-изыскательским работам в республике решены, материалы готовятся для сдачи в Главгосэкспертизу России.

По его мнению, также целесообразно продлить ВСМ до станции Тихоново (Менделеевский район Татарстана). "Это точка притяжения камской агломерации. Туда входят такие города, как Нижнекамск, Набережные Челны, Елабуга, Менделеевск, Заинск",- сообщил А.Усманов.

Замминистра сказал, что на этой территории, в частности, действует особая экономическая зона "Алабуга", работают предприятия "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ), "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC), "ТАНЕКО", "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH), "ТАИФ-НК", будет развиваться территориально-обособленный инновационный кластер "Иннокам".

"Прохождение ВСМ через станцию Тихоново будет способствовать привлечению высококвалифицированных специалистов", - полагает замминистра.

По его словам, строительство отрезка Казань-Набережные Челны (станция Тихоново) сократит время в пути от 3,5 часов (на автомобиле - ИФ) до 40 минут.

Ранее сообщалось, что ОАО "Российские железные дороги" получило положительное заключение Главгосэкспертизы по участку ВСМ от Владимира до аэропорта Нижнего Новгорода протяженностью около 220 км. Замглавы РЖД Александр Мишарин отмечал, что базовая модель предполагает маршрут Москва - Владимир - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань и ее можно развивать на различных участках. "Строительство начнется в этом (2018 - ИФ) году, а какого участка - сейчас принимается решение", - сообщал А.Мишарин.