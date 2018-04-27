Finnair с 1 мая возобновит рейсы из Самары в Хельсинки

27.04.18 17:16

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

27 апреля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания Finnair с 1 мая возобновит регулярные рейсы из Самары в Хельсинки в рамках весенне-летней навигации.

Как сообщает пресс-служба Finnair, вылеты из Самары будут осуществляться три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам в 05:00 по местному времени на самолетах Embraer-190. Вернуться из Хельсинки в Самару можно будет по вторникам, четвергам и воскресеньям в 23:40 (местное время).

Время в пути из Самары в Хельсинки составит 3 часа, обратно - 2 часа 35 минут.

"Самара - один из пяти городов России, в которые летает Finnair. Мы рады вновь предложить нашим пассажирам прямые рейсы, которые свяжут город с Хельсинки, а через него - и со всей маршрутной картой Finnair. Старт полетов приходится на 1 мая, когда начинается высокий сезон: помимо майских праздников в этот период многие путешественники начинают планировать и летний отпуск", - приводятся в сообщении слова главы представительства Finnair в России Марии Ануфриевой.

Как сообщалось ранее, Finnair начала полеты из Самары в Хельсинки летом 2014 года в рамках весенне-летней навигации.