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27.04.18 17:16
Finnair с 1 мая возобновит рейсы из Самары в Хельсинки
Как сообщает пресс-служба Finnair, вылеты из Самары будут осуществляться три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам в 05:00 по местному времени на самолетах Embraer-190. Вернуться из Хельсинки в Самару можно будет по вторникам, четвергам и воскресеньям в 23:40 (местное время).
Время в пути из Самары в Хельсинки составит 3 часа, обратно - 2 часа 35 минут.
"Самара - один из пяти городов России, в которые летает Finnair. Мы рады вновь предложить нашим пассажирам прямые рейсы, которые свяжут город с Хельсинки, а через него - и со всей маршрутной картой Finnair. Старт полетов приходится на 1 мая, когда начинается высокий сезон: помимо майских праздников в этот период многие путешественники начинают планировать и летний отпуск", - приводятся в сообщении слова главы представительства Finnair в России Марии Ануфриевой.
Как сообщалось ранее, Finnair начала полеты из Самары в Хельсинки летом 2014 года в рамках весенне-летней навигации.
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