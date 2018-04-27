Два человека погибли в результате перестрелки в одном из офисов в Екатеринбурге

27.04.18 17:18

© РИА Новости. Евгений Одиноков

27 апреля. Interfax-Russia.ru - В Екатеринбурге выясняют обстоятельства инцидента со стрельбой в офисе, в результате которой один человек погиб на месте, еще один скончался в больнице, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-группе управления МВД России по городу.

"Сегодня около 16:00 (14:00 мск) поступило сообщение в полицию о выстрелах в офисе на улице Кузнечная", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области, в результате инцидента огнестрельные ранения получили двое мужчин, один из них скончался, второй был доставлен в больницу.

"Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина через некоторое время скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

"На месте происшествия работают следователи СКР и полиция. Выясняются обстоятельства конфликта. Предположительно, произошла перестрелка между указанными гражданами", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, перестрелка произошла в офисе жилого комплекса "Бажовский".