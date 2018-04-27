Два человека погибли в результате перестрелки в одном из офисов в Екатеринбурге

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27 апреля. Interfax-Russia.ru - В Екатеринбурге выясняют обстоятельства инцидента со стрельбой в офисе, в результате которой один человек погиб на месте, еще один скончался в больнице, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-группе управления МВД России по городу.
"Сегодня около 16:00 (14:00 мск) поступило сообщение в полицию о выстрелах в офисе на улице Кузнечная", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области, в результате инцидента огнестрельные ранения получили двое мужчин, один из них скончался, второй был доставлен в больницу.
"Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина через некоторое время скончался в больнице", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).
"На месте происшествия работают следователи СКР и полиция. Выясняются обстоятельства конфликта. Предположительно, произошла перестрелка между указанными гражданами", - говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, перестрелка произошла в офисе жилого комплекса "Бажовский".