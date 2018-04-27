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Путин поручил подготовить новый атлас мира

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
27 апреля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поручил Росреестру подготовить новый атлас мира, где были бы указаны названия географических объектов, данные им российскими первооткрывателями, а не принятые в последнее время на Западе.

"Сфера топонимики нуждается в особом внимании. Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карт мира", - сказал В.Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО).

По словам президента, тем самым стирается память о вкладе России в изучение планеты.

Он подчеркнул, что такая ситуация, в том числе, стала возможной из-за отсутствия современных отечественных карт. "В свободном доступе лишь иностранные, где, как правило, фигурируют вторичные имена географических объектов", - пояснил глава государства.

"В этой связи, естественно, при самом активном участии РГО предлагается подготовить новый российский атлас мира, в котором все подобные случаи будут верно трактоваться", - сказал он.

"Я прошу заняться созданием атласа Росеестр вместе с экспертами РГО и при участии Минобороны, которому в рамках всех необходимых процедур следует обеспечить доступность своих картографических материалов для составителей атласа и в целом для путешественников, туристов, автолюбителей, в том числе в формате современных компьютерных технологий, работающих онлайн, - сказал В.Путин.

"Гриф секретности на многих картах явно устарел и выглядит архаично", - добавил он.

В качестве примера замещения русских названий географических объектов В.Путин привел Антарктиду, где названия, данные первооткрывателями континента - Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым - почти вышли из оборота.

"Но примеры замещения названий не только в далекой Антарктиде. Есть примеры и поближе. Не буду сейчас на этом подробно останавливаться", - сказал В.Путин.

Говоря о создании нового отечественного атласа мира, президент подчеркнул: "Мы никому ничего не собираемся навязывать. Это не нужно, но попустительствовать, не реагировать на искажение исторической, а в данном случае - географической правды и справедливости мы не вправе".

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