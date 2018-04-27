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27.04.18 17:28

Жители Пензенской области через специальное мобильное приложение смогут вызывать и отслеживать бригады "скорой помощи"

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
27 апреля. Interfax-Russia.ru - Министерство здравоохранения Пензенской области презентовало программу для смартфона, которая позволит жителям региона вызывать бригаду медиков и отслеживать ее движение к пациенту.

На сайте регионального Минздрава сообщается в пятницу, что специальное приложение под названием "03" доступно для скачивания на сайте Областной станции скорой медицинской помощи или из стандартного магазина приложений для мобильных устройств.

"Надо будет внести свои фамилию, имя, отчество, паспортные данные либо номер полиса обязательного медицинского страхования, а также согласие на обработку персональных данных. Приложение предусматривает занесение информации и на членов семьи, даже тех, кто проживает отдельно. Кроме того, с помощью сервиса "скорую" можно будет вызвать и к неизвестным лицам на улице, в случае, если им нужна помощь, а Вы находитесь рядом", - говорится в сообщении.

После вызова бригады через приложение, диспетчеру будут переданы персональные данные из программы, ему останется только уточнить состояние здоровья, симптоматику и местонахождение обращающегося. После этого на экране смартфона появится сообщение о назначении бригады, а также ориентировочное время ее ожидания.

"Исходя из состояния здоровья человека, вызовы классифицируются на экстренные, время прибытия для которых составляет 20 минут, или неотложные, которые могут быть обслужены в течении двух часов", - отмечается в пресс-релизе.

Сейчас приложение работает в тестовом режиме, полноценно на территории области оно будет запущено 1 июня. Пензенцы одними из первых в стране смогут воспользоваться приложением по отслеживанию автомобилей скорой медицинской помощи, говорится в сообщении.

Вызов скорой медицинской помощи по привычному телефону "03", без установки приложения, остается для населения также доступным, отмечает региональный Минздрав.

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