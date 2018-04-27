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Новый терминал пермского аэропорта начнет обслуживать международные рейсы с 30 апреля

© РИА Новости. Илья Питалев
27 апреля. Interfax-Russia.ru - АО "Международный аэропорт "Пермь" переводит обслуживание всех пассажирских международных рейсов в новый терминал с 30 апреля, а не с лета, как планировалось ранее, сообщает пресс-служба губернатора Пермского края.

В новом терминале международного аэропорта "Пермь" с этой даты начнет работу пограничный, таможенный и иные виды контроля в воздушном пункте пропуска через госграницу РФ. Соответствующее сообщение поступило от заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина в ответ на письмо губернатора Пермского края Максима Решетникова.

Переезд пограничного, таможенного и иных видов контроля в новый терминал произойдет до полуночи 29 апреля, а с 30 апреля, включая ночные рейсы, обслуживание международного сообщения будет выполняться в новом терминале, отмечается в сообщении.

"Работа по открытию в новом терминале аэропорта международных рейсов велась давно. Велись переговоры с министерством транспорта России, а впоследствии к решению вопроса подключился и заместитель председателя правительства России Дмитрий Олегович Рогозин. Аэропорт - это лицо края, первое, что видят гости, прилетая в Пермь, - аэропорт, его терминал. Мы понимаем, что и для жителей края очень важно иметь возможность прямых перелетов из нового комфортабельного терминала. В скором времени мы построим новый перрон, и в терминале будут телетрапы - конкурс на выполнение этих работ уже объявлен" - приводит пресс-служба слова главы региона.

Акт межведомственной комиссии, которая проверяла соответствие воздушного пункта пропуска через госграницу в пермском аэропорту требованиям, необходимым для организации пограничного и таможенного контроля, был подписан 16 марта. Планировалось, что пункт пропуска международных рейсов заработает к началу летнего сезона.

На данный момент обслуживание международных направлений производится в здании старого терминала. Новый терминал обслуживает только внутренние рейсы.

Как сообщалось, здание нового терминала в аэропорту "Большое Савино" введено в эксплуатацию 30 ноября 2017 года. Его площадь составляет 29 тыс. кв. м, пиковая пропускная способность - 900 человек в час (в старом терминале - 400 человек в час). Строительство с октября 2015 года вело ООО "Альфа-Строй" (входит в Acons Group) по заказу ООО "Новапорт". Базовый бюджет проекта составил 5,896 млрд рублей.

25% акций АО "Международный аэропорт "Пермь" владеет краевое министерство по управлению имуществом и земельными отношениями, 25%-1 акция принадлежит АО "Корпорация развития Пермского края", 25%+1 акция - у ООО "Новая Колхида", структуры "Новапорта".

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