Самые сильные лесные пожары в РФ бушуют на Дальнем Востоке

27.04.18 17:32

© РИА Новости. Игорь Агеенко

27 апреля. Interfax-Russia.ru - Наиболее тяжёлая ситуация с лесными пожарами сложилась на Дальнем Востоке, заявил начальник управления охраны и защиты лесов Рослесхоза Михаил Козлов.

"Тяжелая ситуация с пожарами сложилась в Дальневосточном федеральном округе. Наиболее "горимыми" субъектами на территории Российской Федерации на данный момент являются Амурская область и Приморский край", - сказал М.Козлов на пресс-конференции в пятницу.

Он отметил, что лесные пожары в этих регионах связаны, в первую очередь, с тяжелой природной нагрузкой и высокими температурными режимами, а также с тем, что долгий период отсутствуют осадки.

По его словам, на мероприятия по предотвращению и ликвидации пожаров на Дальнем Востоке было увеличено финансирование из федерального бюджета.

М.Козлов отметил, что всего с начала пожароопасного периода в России зафиксировано более тысячи лесных пожаров площадью 508 тысяч гектаров.