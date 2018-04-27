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27.04.18 17:32
Самые сильные лесные пожары в РФ бушуют на Дальнем Востоке
"Тяжелая ситуация с пожарами сложилась в Дальневосточном федеральном округе. Наиболее "горимыми" субъектами на территории Российской Федерации на данный момент являются Амурская область и Приморский край", - сказал М.Козлов на пресс-конференции в пятницу.
Он отметил, что лесные пожары в этих регионах связаны, в первую очередь, с тяжелой природной нагрузкой и высокими температурными режимами, а также с тем, что долгий период отсутствуют осадки.
По его словам, на мероприятия по предотвращению и ликвидации пожаров на Дальнем Востоке было увеличено финансирование из федерального бюджета.
М.Козлов отметил, что всего с начала пожароопасного периода в России зафиксировано более тысячи лесных пожаров площадью 508 тысяч гектаров.
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