Приамурье на борьбу с пожарами дополнительно получит 80 млн рублей

28.04.18 08:29

© РИА Новости. Анна Огородник

28 апреля. Interfax-Russia.ru - Амурская область получит из федерального резерва дополнительно 80 млн рублей для компенсации затрат на борьбу с лесными пожарами, сообщил на заседании КЧС, которое состоялось в субботу в правительстве региона, руководитель Рослесхоза Иван Валентик.

Губернатор Александр Козлов отметил, что область исчерпала финансовые резервы для борьбы с лесными пожарами и из-за неблагоприятного прогноза на май нуждается в дополнительном финансировании. Бороться с пожарами Приамурью помогают специалисты из разных регионов страны. Это требует определенных затрат, в том числе на питание, перебазировку и другие нужды.

"Мы уже имеем контракты на 135 млн рублей, при этом сумма ранее доведенных лимитов составляет 85 млн рублей. То есть мы уже работаем условно в долг. Дополнительно нам необходимо 90-95 млн рублей. Это чтобы защитить территории в мае, плюс шел учет уже сложившейся задолженности. Нам про эту задолженность сейчас никто не напоминает, люди работают, но мы понимаем, что этот вопрос возникнет", - отметил А.Козлов.

Глава Рослесхоза заверил, что заявка рассмотрена и по ней принято положительное решение.

"Мной принято решение о выделении пока на этом этапе 80 млн рублей на компенсацию затрат, которые возникают с тушением пожаров. Средства будут выделены из резервного фонда федерального агентства лесного хозяйства. Подтверждаю нашу готовность в дальнейшем оперативно рассматривать ваши обращения", - заверил И.Валентик.

Помощь Амурской области в тушении лесных пожаров оказывают 344 парашютистов-пожарных и десантников-пожарных Амурского, Читинского, Шушенского, Приволжского и Бурятского авиаотделений ФБУ "Авиалесоохрана", 60 спасателей из Хабаровского края.