Резидент Свободного порта инвестирует 200 млн руб. в проект по выращиванию трепанга и гребешка в Приморье

28.04.18 08:38

© РИА Новости. Александр Лыскин

28 апреля. Interfax-Russia.ru - Резидент Свободного порта OОО "Русская марикультура" (Владивосток, входит в группу компаний "Антей") инвестирует более 200 млн рублей в проект по выращиванию трепанга и гребешка в Приморском крае.

Как сообщила пресс-служба Минвостокразвития, проект был одобрен для включения в государственную программу "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона".

"Группа компаний "Антей" реализует параллельно несколько проектов. Один из них - проект дочерней компании "Русская марикультура" по выращиванию трепанга и гребешка на рыбоводных участках, предоставленных в аренду, с последующей переработкой и реализацией", - сказал генеральный директор ООО "Русская марикультура" Владимир Стоянов, слова которого приводит пресс-служба.

На текущий момент в пользовании компании находится более 280 га рыбоводных участков.

"До конца 2017 года были установлены садки и высажена молодь. Сейчас проводим мониторинг состояния молодняка и поголовья, в этом году будем делать пробные изъятия для того, чтобы оценить, насколько быстро растет наш урожай", - сказал В.Стоянов.

Он уточнил, что на данный момент в проект инвестировано порядка 70 млн рублей, в том числе 30 млн оборотных средств и более 40 млн капитальных затрат.

Ранее генеральный директор ООО "Антей" Андрей Поломарь сообщил, что компания заключила контракт на строительство судно-краболова с ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла". В дальнейшем "Антей" планирует заказать порядка 15-20 таких судов, не исключено, что заказы могут быть размещены также на "Пелле".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", OОО "Русская марикультура" зарегистрировано в феврале 2017 года с уставным капиталом 1,020 млн рублей. Учредителями компании являются ООО "Антей" (Владивосток) и Максим Макаров.

Свободный порт Владивосток - портовая зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. В настоящее время режим свободного порта Владивосток, помимо Приморского края, распространяется на Хабаровский край (Ванинский муниципальный район), Сахалинскую область (Корсаковский и Углегорский городские округа), Камчатский край (Петропавловск-Камчатский) и Чукотский автономный округ (Певек).